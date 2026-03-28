LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Leclerc il più veloce nel Q1 la Mercedes non brilla

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1, Charles Leclerc ha ottenuto il tempo più rapido nel Q1, mentre la scuderia Mercedes ha avuto prestazioni meno competitive. Durante la sessione, è stato segnalato un impedimento tra i piloti Sainz e Hadjar. Nel frattempo, Colapinto ha migliorato il suo tempo, superando Albon, che è stato il primo a essere eliminato dalla fase iniziale delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.20 Notato un impeding tra Sainz ed Hadjar. 7.19 Ottimo giro di Colapinto che si migliora di quanto basta per mettersi avanti ad Albon che è il primo degli eliminati. Fuori anche Bearman, Perez, Bottas, Alonso e Stroll 7.18 Si migliora Albon che è sedicesimo ed è sul filo. 7.18 Si migliora Sainz che sale in tredicesima posizione. Sul filo Bearman, Colapinto primo degli eliminati. 7.17 Seconda posizione per Russell a 52 millesimi da Leclerc con gomma usata. Le Mercedes sono le uniche monoposto a non essersi migliorate rispetto alle FP3. 7.16 Sesto posto per Verstappen, nono Hadjar. 7.15 Rientrano in pista tutti, ad eccezione per Leclerc, Antonelli ed Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Leclerc il più veloce nel Q1, la Mercedes non brilla Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Leclerc davanti alle Mercedes in Q1! LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Mercedes velocissime, passi in avanti per LeclercCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 minuti: escono nuovamente le due Mercedes. Aggiornamenti e notizie su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 in Giappone, alle 7 le qualifiche. E occhio all'ora legale tra sabato e domenica!; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Russell nelle FP3, Leclerc in top 3. Alle 7:00 le qualifiche; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; Formula 1 2026, GP del Giappone: orari tv e diretta streaming. Diretta live qualifiche Gp Giappone: Antonelli a caccia della pole bis a Suzuka, Ferrari da battagliaLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it LIVE F1 GP Giappone, qualifiche in diretta: Ferrari per la pole, Antonelli il più veloce nelle FP3La Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Giappone per il Mondiale 2026: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, che hanno vist ... fanpage.it LA Q1 è andata. Formula 1, Suzuka, Giappone. Qualifica in corso. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari - facebook.com facebook LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra pochissimo le FP3 - x.com