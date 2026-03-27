LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | via alla FP2! Inizia l’attività a Suzuka

Alle 7:00 ora locale è iniziata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Giappone 2026 a Suzuka, con le vetture in pista, tra cui due di scuderie principali. Leclerc e Hamilton sono stati visti utilizzare gomme medie durante l'attività. I risultati e la classifica delle FP1 sono disponibili aggiornando la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con gomme medie. 07.00 VIA ALLA FP2!!! 06.59 1? al via della FP2. 06.57 Mercedes, dunque, che si presenta ancora una volta nelle vesti della favorita. Vedremo se la Ferrari riuscirà ad avvicinarsi. 06.55 Un Norris che aveva ben impressionato sul passo gara, vedremo se ci sarà un seguito ai problemi di affidabilità. 06.53 Si lavora alacremente nel box McLaren sulla monoposto di Norris. Problemi di affidabilità? 06.51 Nella seconda parte della FP1, come tradizione, i piloti si sono concentrati sulle simulazioni di passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Inizia l’attività a Suzuka Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli tallona Russell, McLaren davanti alla Ferrari. Alle 7.00 le FP2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 04. Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2 Tutti gli aggiornamenti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA via... Temi più discussi: La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; F1 GP Giappone 2026, FP2: alle 7.00 del mattino le seconde libere – DIRETTA. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la FP2, Ferrari in cerca di risposte. Mercedes riferimentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 06.49 Ferrari che dovrà evolversi nel time-attack, aspetto che ... oasport.it F1 | Ferrari torna in pista a Suzuka: segui la cronaca in diretta delle FP2 del GP di Giappone – LIVEFerrari torna in pista a Suzuka per le seconde prove libere del weekend: segui la cronaca in diretta delle FP2 del GP Giappone di F1 – LIVE ... f1ingenerale.com La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook Giappone-Italia: all’Ambasciata di Tokyo un forum su economia circolare e sicurezza energetica @mariovattani x.com