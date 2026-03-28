LIVE Errani Paolini-Mertens Zhang WTA Miami 2026 in DIRETTA | le olimpioniche in campo dopo Sinner

Alle 00:59 si apre la diretta live della partita tra Errani e Paolini contro Mertens e Zhang nel torneo WTA di Miami del 2026. Dopo la conclusione del match di Sinner contro Zvrev, il focus si sposta sui match femminili in corso. La partita coinvolge due coppie di giocatrici, rispettivamente italiane e internazionali, che si affrontano su uno dei campi principali del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 00:59 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di ErraniPaolini-MertensZhang. Appena concluso il primo set tra Sinner e Zverev con l’azzurro impostosi per 6-3. Al termine di questo match toccherà alle olimpioniche. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA di Miami tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai. Primo confronto diretto tra le due compagini, con il team vincente che troverà in finalissima una coppia tra DabrowskiStefani e SiniakovaTownsend. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche in campo dopo Sinner Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA... Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Mertens Zhang WTA... Temi più discussi: Paolini/Errani vs Mertens/Zhang: il pronostico di Indian Wells 2026, i precedenti e dove vedere il match; Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Sara Errani/Jasmine Paolini - Elise Mertens/Zhang Shuai Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: stanotte Errani/Paolini a caccia della finale. LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche in campo dopo SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio femminile ... oasport.it Semifinali azzurre al #MiamiOpen n.b. 19:00 #Bolelli- #Vavassori vs Arends-Smith 24:00 #Sinner vs Zverev a seguire #Errani- #Paolini vs Mertens-Zhang tutti i match su @SkySport il doppio femm. anche su @SuperTennisTv x.com SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook