LIVE Errani Paolini-Mertens Zhang 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | ritiro lampo della belga le azzurre volano in finale

Durante la partita di doppio femminile a Miami, la giocatrice belga si è ritirata subito dopo l'inizio del secondo set, lasciando le due azzurre in vantaggio per 2-1 nel punteggio. La partita tra le due coppie è proseguita senza di lei, con le italiane che hanno così conquistato l'accesso alla finale del torneo. La partita tra i due singolaristi è in programma a mezzanotte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 2:37 Evidentemente la belga stava già male prima di cominciare. Mertens chiama il medico, ma sin da subito fa capire di non poter proseguire. Dolori al petto per Elise, le azzurre volano in finale. Affronteranno SiniakovaTownsend. FINISCE QUI, SI RITIRA MERTENS 1-2 Controbreak MertensZhang. Si ferma sul nastro il passante di dritto di Paolini. 0-40 Tre palle del controbreak MertensZhang. E’ largo il pallonetto di dritto di Errani. 0-30 Troppo distante dalla palla Jasmine nel tentativo di intervenire a rete. 0-15 Buona copertura della rete da parte di Mertens. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: ritiro lampo della belga, le azzurre volano in finale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA... LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche in campo dopo SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 00:59 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di... Altri aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Mertens Zhang 2 1... Temi più discussi: Paolini/Errani vs Mertens/Zhang: il pronostico di Indian Wells 2026, i precedenti e dove vedere il match; Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Miami su SuperTennis, doppio: stanotte Errani/Paolini a caccia della finale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Elise Mertens/Zhang Shuai Riassunto della partita. LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche in campo dopo SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio femminile ... oasport.it Semifinali azzurre al #MiamiOpen n.b. 19:00 #Bolelli- #Vavassori vs Arends-Smith 24:00 #Sinner vs Zverev a seguire #Errani- #Paolini vs Mertens-Zhang tutti i match su @SkySport il doppio femm. anche su @SuperTennisTv x.com SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook