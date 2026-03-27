Oggi si svolge la semifinale di doppio del Masters 1000 di Miami, con le coppie Bolelli e Vavassori contro Arends e Smith. Contestualmente, si gioca anche la partita tra Sinner e Zverev. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di gioco e sui risultati delle due partite, che potrebbero determinare l'accesso alla finale per entrambe le coppie italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma BolelliVavassori-ArendsSmith – Programma Sinner-Zverev Buongiorno e benvenuti alla diretta live di BolelliVavassori-ArendsSmith, semifinale di doppio del Masters 1000 di Miami. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente sul cemento statunitense, dove gli azzurri partiranno con i favori del pronostico contro la coppia composta dall’olandese e dall’australiano: in palio la qualificazione all’atto conclusivo, dove incrocerebbero i vincenti del confronto tra GranollersZeballos e HellovaaraPatten. Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver avuto la meglio sempre al match tie-break contro BalajiOberleitner e RiklNouza nel corso di questa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto in finale

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