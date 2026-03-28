Un uomo di 32 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza avvenuto durante una lite con la fidanzata. La discussione, iniziata per motivi non specificati, è degenerata in un'aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno accompagnato la donna in ospedale per le cure del caso. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Un acceso litigio tra fidanzati, nato per motivi banali, è sfociato in un’aggressione che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri e il ricorso alle cure dei sanitari. È accaduto a Sessa Aurunca, dove i militari della locale stazione della Arma hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 32 anni ritenuto responsabile di aver percosso la propria compagna, una 36enne di Sessa Aurunca. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la discussione tra i due sarebbe degenerata improvvisamente. Al culmine della lite, il 32enne avrebbe violentemente percosso la donna. Dopo l’episodio, la vittima si è recata autonomamente presso l’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove i medici l’hanno presa in carico per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Litiga con la fidanzata e la picchia: nei guai 32enne

Articoli correlati

Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciateDurante l’intervento dei militari l’uomo ha provato più volte a infliggersi delle lesioni, prendendo a testate una porta e provando a gettarsi da una...

Leggi anche: Litiga con la moglie e picchia i carabinieri intervenuti: 40enne arrestato nel Casertano

Una selezione di notizie su Litiga con la fidanzata e la picchia...

Temi più discussi: Litiga con la compagna e viene allontanato dai carabinieri, dopo qualche ora sfonda l'ingresso di casa e aggredisce i militari: 39enne...; Fedez, spunta un indizio social sulla presunta gravidanza della fidanzata Giulia Honegger - La foto; Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne Gjergj Pergegaj morto per una lite: arrestato presunto killer; Incontra l'ex 16enne a Peschiera Borromeo con un'accetta nascosta nel giubbotto: arrestato 18enne.

Chi è Agnese Catalani Pechino Express 2026: fidanzato | Perché litiga sempre con la mamma Gaia De LaurentiisChi è Agnese Catalani, concorrente di Pechino Express: il rapporto con la mamma Gaia De Laurentiis e l'esperienza nel programma. È fidanzata? ilsussidiario.net

Litiga con la fidanzata e la sfregia a vita: la coltellata dalla tempia alle labbra. «Lei lo difendeva, era soggiogata da lui»Un uomo di 38 anni è in carcere dopo aver sfregiato la fidanzata, una ragazza di 22 anni: accade a Torino, dove il gip del tribunale Rossana Croce ha convalidato l'arresto in flagranza e, su richiesta ... corriereadriatico.it

Litiga con la sorella e picchia il fratellino: arrestato tra le mura di casa x.com

A Ostia Ponente Roma, litiga con il coinquilino e lo ferisce con un coltello da 50 centimetri A finire in manette un 48enne colombiano, mentre ad avere la peggio è stato un uomo di 66 anni portato al pronto soccorso in codice rosso Tutto nasce da una lite per fu - facebook.com facebook