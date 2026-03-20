Litiga con la moglie e picchia i carabinieri intervenuti | 40enne arrestato nel Casertano
Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Santa Maria Capua Vetere dopo aver avuto una lite con la moglie e aver aggredito i carabinieri intervenuti. I militari sono stati medicati in ospedale, ma nessuno dei due ha riportato ferite gravi. L’episodio si è verificato nel Casertano e ha portato all’arresto dell’uomo.
È accaduto a Santa Maria Capua Vetere. I due militari dell'Arma sono stati medicati in ospedale: nessuno dei due, per fortuna, ha riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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