Litiga con la moglie e picchia i carabinieri intervenuti | 40enne arrestato nel Casertano

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Santa Maria Capua Vetere dopo aver avuto una lite con la moglie e aver aggredito i carabinieri intervenuti. I militari sono stati medicati in ospedale, ma nessuno dei due ha riportato ferite gravi. L’episodio si è verificato nel Casertano e ha portato all’arresto dell’uomo.