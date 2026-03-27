Dopo la vittoria ai rigori della Bosnia contro il Galles, sui social sono circolati diversi video di esultanza di alcuni giocatori italiani. Tra le reazioni, quella di Dimarco ha attirato critiche da parte di utenti e commentatori sportivi. La nazionale italiana affronterà nella finale playoff per il Mondiale 2026 la Bosnia-Erzegovina.

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© Calcionews24.com - Italia, Dimarco reagisce alla vittoria della Bosnia ai rigori con Vicario ed Esposito: piovono critiche per gli azzurri! Il VIDEO è virale

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