Recupero liste d' attesa il Policlinico accelera | oltre 250 prestazioni programmate nel weekend

Il Policlinico di Bari sta portando avanti il piano di recupero delle liste d'attesa, programmando più di 250 prestazioni anche durante il fine settimana. L'ospedale ha organizzato un'intensa attività nel weekend per velocizzare i tempi di accesso alle cure. L'iniziativa coinvolge medici e personale sanitario che lavorano per rispettare il calendario stabilito.

Il Policlinico di Bari prosegue con il piano per il recupero delle liste d'attesa, e accelera con un intenso programma di attività anche nel weekend. Domani, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, sono oltre 250, infatti, le prestazioni calendarizzate, tra sedute chirurgiche, visite. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Riduzione delle liste di attesa, oltre 360 le prestazioni erogate nel secondo weekend di ambulatori apertiANCONA - Sono state oltre 360 le prestazioni sanitarie nel secondo weekend di ambulatori aperti sabato e domenica nelle Marche.

Visite ed esami di sera e nel weekend per abbattere le liste d'attesa nell’Asl To5: "Nel 2026 erogate 13.500 prestazioni in più"Da lunedì 16 febbraio fino al 31 dicembre 2026 torna in ASL TO5 la possibilità di effettuare visite ed esami in orario serale e nel weekend.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Liste d'attesa, il punto; Abbattimento liste d'attesa in Puglia: già richiamato un terzo del target previsto dalla Regione; Cunegato e Ostanel: Liste d'attesa, Regione garantisca trasparenza e piano straordinario di recupero; Andria, liste d’attesa: Impegno massimo per il recupero.

Oltre 250 prestazioni in un week end: il Policlinico accelera sul recupero delle liste d’attesaDomenica 1° marzo l’attività chirurgica prosegue con ulteriori 13 interventi in urologia e in ortopedia. Complessivamente nel week end sono previste 60 procedure chirurgiche e 188 prestazioni ... giornaledipuglia.com

Bari, al Policlinico un weekend per abbattere le liste d'attesa: in programma oltre 250 prestazioni in due giorniUn nuovo fine settimana dedicato al recupero delle prestazioni urgenti e brevi: complessivamente sono previste 60 procedure chirurgiche e 188 prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Policlinico di Bari accelera sul recupero delle liste d'attesa con oltre 250 prestazioni straordinarie tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, estendendo l'attività chirurgica e diagnostica - facebook.com facebook

Cunegato e Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra): “Liste di attesa, basta zone d’ombra: la Regione garantisca trasparenza e un piano straordinario di recupero” tinyurl.com/j6ph6y6d x.com