Focolaio di meningite in Uk 27 casi e due morti nel Kent | scatta l’appello per la vaccinazione di massa

Un focolaio di meningite si è sviluppato nel Kent, nel Regno Unito, con 27 casi confermati e due persone decedute. Le autorità hanno lanciato un appello per la vaccinazione di massa per contenere la diffusione del contagio. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cercano risposte per limitare ulteriori vittime.

(Adnkronos) – La meningite continua a diffondersi nel Regno Unito, i casi nel Kent sono 27 ma il focolaio ha già causato due decessi. La famiglia della 18enne Juliette Kenny, una delle due vittime della meningite B, ha lanciato un appello per una campagna di vaccinazione di massa. La famiglia ha appoggiato le crescenti richieste. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il focolaio di meningite B nel Regno Unito che finora ha provocato 2 decessi e almeno 27 casi preoccupa per la sua rapida ed estesa diffusione. Intanto, le autorità sanitarie hanno avviato una campagna vaccinale mirata a 5.000 studenti con Bexsero di GSK x.com