L'Iran ha lanciato un attacco contro una base statunitense in Arabia Saudita, causando il ferimento di 12 soldati americani e danneggiamenti a diversi aerei da rifornimento in volo. Contestualmente, dallo Yemen sono stati lanciati missili verso Israele. Questi eventi rappresentano un’escalation nelle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Per la prima volta in un mese di guerra è stato lanciato un missile dallo Yemen su Israele. Nuovo attacco alla centrale nucleare iraniana di Bushehr. Dodici soldati americani feriti, due dei quali in modo grave, dopo che una base saudita è stata presa di mira da Teheran Sono più di 850 i missili Tomahawk lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Secondo un funzionario Usa il numero di Tomahawk rimasti in Medio Oriente sarebbe "pericolosamente basso". Dodici militari americani sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave, a seguito di un attacco iraniano contro la base aerea Prince Sultan di Al-Kharj, a sud-est di Riad, in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran colpisce base Usa in Arabia saudita. Missile dallo Yemen su Israele

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