Violenza sessuale a distanza sui minori | perquisizioni e un indagato anche a Latina

La procura di Milano ha scoperto un caso di violenza sessuale a distanza su minori. Sei persone sono indagate, due di loro sono state arrestate: un uomo di 31 anni e uno di 47, fermati rispettivamente nelle province di Trento e Reggio Calabria. Le indagini hanno portato anche a perquisizioni e al sequestro di materiale pedopornografico.

L'indagine partita da Milano arriva anche sul territorio pontino. Due persone arrestate, quattro gli indagati Violenza sessuale “a distanza” su minori. Questa l’accusa mossa dalla procura di Milano nei confronti di sei persone, due delle quali, di 31 e 47 anni, arrestate nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Gli altri quattro indagati sono residenti nelle province di Milano, Brescia, Roma e anche Latina, dove gli investigatori hanno eseguito perquisizioni domiciliari. Il materiale informatico sequestrato sarà sottoposto ad accurate analisi per ricostruire i fatti, accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e arrivare all’identificazione dei minorenni coinvolti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La polizia ha eseguito un blitz contro la pedopornografia online e la violenza sui minori.

