Adani condanna Bastoni | Ha fatto quattro cose sbagliate Le simulazioni esistono da sempre e le hanno fatte tutti ma con il VAR… 

Lele Adani ha criticato duramente Alessandro Bastoni dopo il fallo su Dusan Vlahovic durante la partita tra Inter e Juventus. Adani ha sottolineato che Bastoni ha commesso quattro errori evidenti e ha commentato che le simulazioni sono una pratica diffusa nel calcio, anche se il VAR cerca di limitarle. Bastoni si è visto sanzionare un fallo, ma Adani mette in discussione la correttezza del suo comportamento, facendo riferimento anche a episodi simili visti in passato.

Lele Adani ha parlato al programma Viva el Futbol. Non è mancato ovviamente un suo commento sul tema dell'espulsione di Kalulu in Inter Juve e della simulazione di Bastoni. Di seguito le sue parole. LE ULTIME DALLA CONTINASSA SU BASTONI – «Bastoni ha fatto quattro cose sbagliate, non sportive: la simulazione, la richiesta di ammonizione per Kalulu, l'esultanza dopo l'espulsione, e il gesto della maglia tirata» SULLE SIMULAZIONI – «Le simulazioni esistono dall'alba dei tempi, sono un inganno ingiusto che ogni calciatore ha fatto almeno una volta nella vita.

Sala durissimo con Del Piero e Chiellini: «Hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori. Su Bastoni penso questo»Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha criticato duramente Del Piero e Chiellini dopo il recente episodio tra Inter e Juventus, accusandoli di aver simulato falli in modo esagerato e di volere ora imporre regole morali sugli altri.

Allegri sugli arbitri: «Il VAR ci aiuta molto, ma le polemiche ci saranno sempre. C’è un episodio che mi ha fatto ridere»Allegri torna a parlare degli arbitri alla vigilia della partita contro il Pisa.

