Teneva in casa un chilo e mezzo di cocaina arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di cocaina, oltre a 300 grammi di hashish e attrezzature per il confezionamento. La scoperta è il risultato di una perquisizione in casa, che ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e materiali illegali. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti e attività illecite associate.

Aveva in casa quasi un chilo e mezzo di cocaina, oltre 300 grammi di hashish e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi. Arrestato un quarantatreenne di Racalmuto, disoccupato, al termine di un'attività di controllo condotta dagli agenti della sezione Volanti della questura di.

GIOIA TAURO (RC): SEQUESTRATI 435 KG DI COCAINA NASCOSTI IN UN CARICO DI NOCCIOLINE

TENEVA IN CASA CRACK, COCAINA E MARIJUANA, ARRESTATA UNA 44ENNE AD ALCAMO - facebook.com facebook

