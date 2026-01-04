Fritz sfotte Baez con un brutto gesto | Non pensare a quel tizio Da quel momento la partita cambia

4 gen 2026

Durante la United Cup, Taylor Fritz ha perso la concentrazione dopo un gesto poco sportivo nei confronti di Sebastian Baez, che aveva fatto riferimento alla sua statura. Questo episodio ha influenzato l’andamento del match, segnando un punto di svolta nella partita. La rivalità tra i due giocatori si è accentuata, dimostrando come un gesto può cambiare le dinamiche sul campo.

