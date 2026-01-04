Fritz sfotte Baez con un brutto gesto | Non pensare a quel tizio Da quel momento la partita cambia
Durante la United Cup, Taylor Fritz ha perso la concentrazione dopo un gesto poco sportivo nei confronti di Sebastian Baez, che aveva fatto riferimento alla sua statura. Questo episodio ha influenzato l’andamento del match, segnando un punto di svolta nella partita. La rivalità tra i due giocatori si è accentuata, dimostrando come un gesto può cambiare le dinamiche sul campo.
Alla United Cup, Taylor Fritz a sorpresa è stato sconfitto dall'argentino Sebastian Baez che si è scosso dopo un brutto gesto fatto dall'americano, che dopo aver vinto un punto ha fatto riferimento alla statura di Baez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
