Cardini racconta | Noi e l’Islam radici comuni Un dialogo mai interrotto

Tra mondo cristiano e mondo islamico non sono poi così tante le differenze. Né storicamente, né oggi. Anzi ci sono sempre stati nei secoli fiorenti scambi commerciali e culturali attraverso il Mediterraneo che hanno costruito ponti e relazioni, ancora salde. La contemporaneità che viviamo è semmai viziata da influenze politiche. Così lo storico Franco Cardini che oggi alle 17.30 sarà protagonista dell’incontro “Davanti al Sultano: il dialogo con l’Islam tra storia e futuro“, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza, all’ Università di Pisa, nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale“, promossa dall’ateneo pisano e di cui Quotidiano Nazionale è media partner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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