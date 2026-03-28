Un episodio di violenza si è verificato nella città mineraria di Calama, nel nord del Cile, dove uno studente di 18 anni ha aperto il fuoco all’interno della scuola Obispo Silva Lezaeta, uccidendo un insegnante e ferendo alcuni compagni. Le armi rinvenute nello zaino dell’adolescente presentavano incisioni con i nomi, mentre le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui dettagli dell’accaduto.

Un grave episodio di violenza ha scosso la città mineraria di Calama, nel nord del Cile, dove uno studente di 18 anni ha ucciso un insegnante e ferito altre persone all’interno della scuola Obispo Silva Lezaeta. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo – all’ultimo anno di liceo – ha aggredito con un coltello un docente, colpendolo mortalmente, e ha poi ferito tre compagni di classe e un membro del personale scolastico. L’aggressione è stata interrotta grazie all’intervento di altri studenti e del personale, che sono riusciti a bloccarlo prima dell’arrivo della polizia. I feriti e l’intervento delle autorità. Le condizioni dei feriti sono serie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liceale uccide un insegnante e ferisce compagni: i nomi incisi sulle armi nello zaino

Articoli correlati

Uno studente uccide un insegnante con un coltello, ferisce tre compagni di classe e un membro del personale scolastico. Succede in CileUn insegnante è stato ucciso e altre quattro persone sono rimaste ferite in un attacco avvenuto all’interno dell’istituto “Obispo Silva Lezaeta” di...

Bologna, machete nello zaino a scuola: studente segnalato alla polizia da un insegnanteI militari hanno proceduto ad identificare lo studente, che è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e poi affidato ai genitori.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Liceale uccide

Discussioni sull' argomento Insegnante accoltellata fuori da scuola: è grave, fermato uno studente di terza media. La donna è stata trasportata in elisoccorso; Valentina Sarto non si è potuta difendere: il marito l'ha uccisa accoltellandola alle spalle: cosa è emerso dell'autopsia; Villaricca, esplosione in una pizzeria in costruzione, cinque feriti: ipotesi fuga di gas; Incidente tra auto e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23.

Studente uccide un insegnante e ferisce quattro persone in una scuola mineraria - facebook.com facebook