Bologna machete nello zaino a scuola | studente segnalato alla polizia da un insegnante

Un insegnante ha segnalato la presenza di un machete nello zaino di uno studente a Bologna. I militari sono intervenuti, hanno identificato il giovane e lo hanno accompagnato in caserma per le procedure di rito, affidandolo successivamente ai genitori. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza scolastica e sulle misure di controllo.

I militari hanno proceduto ad identificare lo studente, che è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e poi affidato ai genitori. Il ragazzo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il machete, invece, è stato sequestrato Aveva un machete nello zaino, nascosto tra i libri e i quaderni, e andava in giro indisturbato per l’istituto tecnico Giordano Bruno di Bologna. Un ragazzino di 15 anni è stato scoperto da una insegnante, che ha notato l’arma che spuntava dallo zaino dello studente. Nella consapevolezza della pericolosità dell’oggetto e con il timore che vi potesse essere una emulazione di quanto avvenuto una settimana fa a La Spezia, dove un 18enne è stato accoltellato a morte in classe, l’insegnante ha avvertito le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

