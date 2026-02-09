Ex Milan Liberali torna protagonista | primo gol in Serie B con la maglia del Catanzaro

Mattia Liberali torna in scena e segna il suo primo gol in Serie B. Il trequartista, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha portato subito il suo contributo nella partita con il Catanzaro. La sua esperienza con i giallorossi inizia nel modo migliore, e ora si aspetta di vederlo crescere ancora.

Era il 15 dicembre 2024 quando nel match contro il Genoa ha debuttato da titolare Mattia Liberali. Un esordio da record, ad appena 17 anni, indossando la divisa speciale del 125esimo anniversario del club. Il giovane trequartista, cresciuto nelle giovanili del Milan, sembrava uno dei talenti attorno a cui costruire la squadra del futuro, ma a poco più di un anno di distanza è cambiato tutto: la scorsa estate, il classe 2007, è passato al Catanzaro a titolo definitivo. "Il Milan è stato come una seconda casa, ma era arrivato il momento di una nuova sfida” ha dichiarato ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

