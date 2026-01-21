Raid israeliano su Gaza media | Uccisi cinque palestinesi | tra le vittime tre giornalisti

Un raid israeliano nella Striscia di Gaza ha provocato la morte di cinque persone, tra cui tre giornalisti palestinesi, secondo fonti locali. L’evento si è verificato in una zona centrale della regione, evidenziando ancora una volta le tensioni e le problematiche legate al conflitto in corso. La notizia viene riportata da diversi media, sottolineando la complessità della situazione e il coinvolgimento di civili e professionisti dell’informazione.

Secondo diversi media palestinesi un raid israeliano ha colpito un'automobile nella zona centrale della Striscia di Gaza causando la morte di cinque persone, tra cui tre giornalisti palestinesi. Secondo l'agenzia France Presse tra le vittime ci sarebbe anche un freelance che in passato aveva collaborato con la stessa Afp. Al momento le Forze di difesa israeliane (Idf) n on hanno rilasciato commenti sull'accaduto. Secondo quanto riportato dai media arabi, i giornalisti uccisi sono i fotoreporter Abed Shaat e Anas Ghoneim e il corrispondente Muhammad Qashta, che svolgeva anche attività per un'agenzia umanitaria governativa egiziana.

