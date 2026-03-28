Il presidente del Libano sui tre giornalisti uccisi | Crimine israeliano

Il presidente del Libano ha definito un crimine il raid attribuito a Israele che ha causato la morte di tre giornalisti. Ha affermato che si tratta di un atto evidente che viola le norme e i trattati internazionali che garantiscono protezione ai giornalisti durante i conflitti. La dichiarazione è stata resa in seguito all’incidente che ha coinvolto i tre reporter.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Si tratta di un crimine palese, che viola tutte le norme e tutti i trattati in virtù dei quali i giornalisti godono di una protezione internazionale durante i conflitti", così il presidente libanese, Joseph Aoun, denuncia il raid attribuito a Israele che ha ucciso tre reporter. "Ancora una volta, l'aggressione israeliana viola le norme più elementari del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario, delle leggi di guerra, prendendo di mira giornalisti", si legge in una dichiarazione diffusa su X dalla presidenza libanese. Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, attraverso cui transita normalmente circa un ottavo del commercio mondiale. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il presidente del Libano sui tre giornalisti uccisi: "Crimine israeliano" Articoli correlati Raid israeliano su Gaza, media: “Uccisi cinque palestinesi: tra le vittime tre giornalisti”Secondo diversi media palestinesi un raid israeliano ha colpito un’automobile nella zona centrale della Striscia di Gaza causando la morte di cinque... Gaza, raid israeliano uccide tre giornalisti: stavano filmando un campo profughi(LaPresse) Un attacco israeliano sulla città di Zahraa, nel centro di Gaza, ha colpito un veicolo che trasportava tre giornalisti palestinesi,... Tucker Carlson EXPOSES Trumps TRUE loyalties Aggiornamenti e notizie su Il presidente del Libano sui tre... Temi più discussi: Il presidente del Libano: Israele ha bombardato strade e ponti, escalation preludio di un’invasione; Presidente Libano, 'raid d'Israele ai ponti sono preludio a invasione di terra'; Presidente del Libano rilancia appello a tregua e colloqui con Israele; Presidente del Libano: Attacchi israeliani alle infrastrutture preannunciano l'occupazione. La debolezza del Libano e gli attacchi di IsraeleIl governo libanese paga il prezzo della sua debolezza, incapace di disarmare Hezbollah e di opporsi all’avanzata dell’esercito israeliano Leggi ... internazionale.it Presidente Libano, 'raid d'Israele ai ponti sono preludio a invasione di terra'Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi israeliani contro ponti e altre infrastrutture nel sud del Paese, definendoli un preludio a un'invasione di terra. (ANSA) ... ansa.it Pasquale Porciello, Raid e fosforo bianco, Israele avanza in Libano, Il Manifesto, 28 marzo 2026 LA GUERRA GRANDE Combattimenti a sud, Tel Aviv conquista la prima linea di villaggi al confine e si sposta all'interno del paese Sono intensissimi i combattim - facebook.com facebook Raid e fosforo bianco, Israele avanza in Libano Combattimenti a sud, Tel Aviv conquista la prima linea di villaggi al confine e si sposta all'interno del Paese Pasquale Porciello x.com