Brignone torna in gara a Kronplatz, un’occasione per testare la propria forma e riprendere confidenza con le competizioni. Pur non avendo ancora affrontato salti e dossi, la sciatrice italiana esprime entusiasmo per il ritorno e la volontà di prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua presenza testimonia l’importanza di un percorso graduale e consapevole nel mondo dello sport agonistico.

“ Non c’è posto migliore per tornare in gara. La pista di Kronplatz mi è sempre piaciuta. Sono qui per testare mente, corpo e gamba. Non gareggio per un grande risultato, ma per me stessa “. Con queste parole in conferenza stampa Federica Brignone ha confermato la partecipazione a Kronplatz, nel gigante di Coppa del Mondo di martedì a cui si è iscritta. Tornerà quindi a gareggiare a poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, a distanza di 292 giorni dal terribile infortunio dello scorso aprile, in cui si era procurata la frattura del piatto tibiale e del perone e lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono sicura di essere a Milano-Cortina, non ho ancora fatto salti e dossi”: Brignone torna a gareggiare, ma frena sulle Olimpiadi

Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono 4: Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino

L'Italia ha ufficialmente annunciato i portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono quattro atleti di spicco: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino, pronti a rappresentare il paese in questa importante manifestazione sportiva internazionale.

Brignone torna ad allenarsi a Cortina: Olimpiadi certe, rientro in Coppa del Mondo ancora da valutare

Federica Brignone si è nuovamente allenata a Cortina, rafforzando le sue possibilità di partecipare alle Olimpiadi. Dopo una breve pausa a Carezza, la sciatrice valuterà in futuro il rientro in Coppa del Mondo, considerando la condizione fisica e il mantenimento del ranking. Restano ancora da definire le tappe successive, con Tarvisio e San Vigilio come possibili sedi di allenamento o competizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

“Papà viene a trovarmi con la nuova compagna. Non sono sicura di essere pronta a conoscerla” - “Al tuo posto vorrei capire chi è la persona che ha conquistato il cuore di tuo padre” ... quotidiano.net

Salve,consiglio la lettura di questo romanzo. Nulla da aggiungere al giudizio espresso e pubblicato in copertina dalla scrittrice inglese Joanne Harris. Sono sicura che vi colpirà come ha colpito me. L'ho amato molto anche io e lo conservo gelosamente. facebook

La plastica è sicura Il legno va sempre bene Quali sono gli accorgimenti da adottare per evitare il rischio di pericolose proliferazioni batteriche x.com