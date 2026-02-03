Cerca di aggredire il compagno con un grosso coltello i poliziotti la bloccano | arrestata 35enne dell' Ecuador

Una donna di 35 anni dell’Ecuador è stata arrestata dopo aver tentato di aggredire il compagno con un coltello da cucina di 40 centimetri. L’episodio è avvenuto in una lite furiosa tra i due, un peruviano di 54 anni, scoppiata per motivi di gelosia. La donna ha impugnato il coltello e ha cercato di colpirlo, ma gli agenti intervenuti sono riusciti a bloccarla prima che potesse fare del male.

