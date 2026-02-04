Una donna è stata condannata per aver ucciso il suo compagno durante una lite domestica. La tragedia è avvenuta il 7 gennaio alle 21.47 in un appartamento di viale Lombardia a Bovisio Masciago. La donna ha colpito l’uomo con un coltello, provocandone la morte. La vicenda ha scosso il quartiere, ancora scuro e silenzioso quella sera.

Il 7 gennaio 2025, alle 21.47, nella piccola casa al piano terra di un condominio di viale Lombardia a Bovisio Masciago, un’ombra si è allungata sul pavimento in legno. Una lama ha tagliato il silenzio di una notte che avrebbe dovuto essere come tante altre. Marco Magagna, 38 anni, era seduto sul divano, con il telecomando in mano, quando è stato colpito alla base del torace da una coltellata precisa, diretta al cuore. Non ha avuto il tempo di reagire. Il sangue ha inzuppato il tessuto del suo maglione, e in pochi secondi la vita è uscita dal corpo con una rapidità che nessuno avrebbe potuto prevedere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donna condannata per omicidio volontario dopo aver colpito il compagno con un coltello durante una lite domestica

Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno, Marco Magagna.

A Cilavegna, un uomo è stato condannato a 15 anni di carcere per aver ucciso il proprio fratello durante una lite in casa.

