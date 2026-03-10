Probabili formazioni Udinese Juve tutte le opzioni di mister Spalletti per il ruolo di centravanti Le ultimissime

Luciano Spalletti sta valutando diverse opzioni per il ruolo di centravanti nell'Udinese in vista della partita contro la Juventus. Il tecnico ha in mente alcune variazioni di formazione e sta analizzando le possibili scelte per il ruolo di numero 9. La lista delle probabili formazioni viene aggiornata in base alle ultime decisioni prese dall'allenatore.

Probabili formazioni Udinese Juve, tutte le opzioni di Luciano Spalletti per il ruolo di numero 9. Vediamo su chi potrebbe ricadere la scelta. La Juve si proietta verso la sfida in Friuli con un dubbio offensivo da sciogliere. Secondo l'analisi di Il Corriere dello Sport, il nodo centravanti resta centrale nelle riflessioni di Luciano Spalletti. CONTINASSA JUVE LIVE Jonathan David potrebbe ricevere una nuova chance dal primo minuto nonostante la prova opaca contro il Pisa. Resta in scia Lois Openda, rimasto in panchina nel corso dell'ultimo turno. L'alternativa tattica prevede l'impiego del tridente leggero, già testato con successo. In questo scenario, Kenan Yildiz agirebbe da riferimento centrale affiancato da Francisco Conceiçao e Jeremie Boga.