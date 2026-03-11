Lewandowski Juventus | l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa c’è dietro le voci sul polacco tutti i retroscena
In estate si parla molto di un possibile trasferimento di Lewandowski alla Juventus. Le voci sono circolate nelle ultime settimane e hanno alimentato diverse speculazioni. I media hanno riportato dettagli sui negoziati e sulle trattative tra le parti coinvolte. Per ora, nessuna conferma ufficiale è arrivata, e le discussioni restano nel campo delle indiscrezioni. La situazione rimane aperta fino a ulteriori sviluppi.
Lewandowski Juventus: l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa filtra sul clamoroso trasferimento a Torino, i retroscena. La Juve riflette sul proprio futuro offensivo partendo da una clamorosa traccia di mercato lanciata da David Trezeguet. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex bomber suggerisce l’acquisto di Robert Lewandowski, che si svincolerà dal Barcellona il prossimo 30 giugno. “È un nove vero, porterebbe i gol che servono”, ha dichiarato il franco-argentino, sottolineando come il polacco mantenga una media realizzativa altissima nonostante i 38 anni alle porte. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’idea nasce in un momento di incertezza per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affaredi Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, il nigeriano non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento in bianconero.
Leggi anche: Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero
Tutti gli aggiornamenti su Lewandowski Juventus
Temi più discussi: Trezeguet: Vlahovic? Mah, non ho ancora capito se è da Juve... io prenderei Lewandowski a zero; Zibì Boniek, settant’anni di promesse mantenute; Robert Lewandowski: i 101 gol in Champions League; Lewandowksi criptico sul futuro: Non sono sicuro nemmeno al 50%, Milan alla finestra e anche la Juve ci pensa.
Lewandowski non è sicuro nemmeno al 50%: MLS, Juventus, Milan, quale futuro dopo il Barcellona?Si avvicina sempre di più il momento della scelta per Robert Lewandowski, 37enne attaccante polacco in uscita dal Barcellona per fine contratto. L'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, però, non sembr ... calciomercato.com
Trezeguet consiglia la Juventus: Prenderei LewandowskiDavid Trezeguet parla dell’attacco della Juventus: da Vlahovic a David, fino all’idea Lewandowski e al talento di Yildiz. europacalcio.it
#Lewandowski non è sicuro "nemmeno al 50%": MLS, Juventus, Milan, quale futuro dopo il Barcellona x.com
Trezeguet ha un suggerimento per la Juventus Niente rinnovo a Vlahovic e ingaggio a zero di Lewandowski Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook