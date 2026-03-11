Lewandowski Juventus | l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa c’è dietro le voci sul polacco tutti i retroscena

In estate si parla molto di un possibile trasferimento di Lewandowski alla Juventus. Le voci sono circolate nelle ultime settimane e hanno alimentato diverse speculazioni. I media hanno riportato dettagli sui negoziati e sulle trattative tra le parti coinvolte. Per ora, nessuna conferma ufficiale è arrivata, e le discussioni restano nel campo delle indiscrezioni. La situazione rimane aperta fino a ulteriori sviluppi.