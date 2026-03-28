La Juventus sta valutando il possibile arrivo di Lewandowski durante il mercato estivo, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società sta spingendo per finalizzare la trattativa, che coinvolge diverse interlocuzioni tra le parti interessate. L'interesse nei confronti del calciatore polacco deriva dalla volontà di aumentare l’esperienza e la qualità della squadra in vista della prossima stagione.

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© Calcionews24.com - Lewandowski Juve, il motivo per il quale i bianconeri spingono per il suo arrivo: le ultimissime

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