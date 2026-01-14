La Juventus sta valutando l'acquisto di Mingueza, difensore spagnolo che interessa ai bianconeri. La società sta lavorando su una strategia per anticipare il suo arrivo, con l'obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Seguiranno aggiornamenti sulle trattative e le eventuali novità ufficiali.

Mingueza alla Juve, il difensore piace molto ai bianconeri e si sta cercando una soluzione per farlo arrivare in anticipo. Ecco le ultime. Il mercato invernale della Vecchia Signora entra nel vivo con la ricerca di un rinforzo duttile per la difesa. Le attenzioni della dirigenza bianconera si sono spostate con decisione sulla Liga spagnola, dove un profilo in particolare sta scalando le gerarchie di gradimento. Alla Juventus piace Oscar Mingueza, specialista di fascia destra classe 1999 del Celta Vigo e all’occorrenza impiegabile in altri ruoli. L’ipotesi di vedere il giocatore in bianconero non è più solo una suggestione, ma un’operazione concreta su cui gli intermediari stanno lavorando intensamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mingueza alla Juve, i bianconeri provano questa mossa per anticipare l’arrivo del difensore spagnolo. Le ultimissime

Accomando: "Mingueza-Juventus, il giocatore piace tanto ai bianconeri, che cercano un giocatore con quelle caratteristiche" - Sul proprio account X il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando ha aggiornato sul futuro di Mingueza: "Capitolo #Mingueza- tuttojuve.com