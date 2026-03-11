La Juventus sta lavorando per acquisire il difensore del Bournemouth, il quale ha il contratto in scadenza. La trattativa è in fase di accelerazione e potrebbe influenzare le mosse sul mercato dei bianconeri. La società mira a rafforzare la linea difensiva con questa operazione, che potrebbe portare a modifiche nelle strategie di mercato della squadra.

Senesi Juve, la dirigenza accelera per il centrale del Bournemouth in scadenza di contratto che porterebbe geometrie e grande solidità in campo. Secondo le indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha individuato il rinforzo perfetto per completare il pacchetto arretrato e accontentare Luciano Spalletti. Il nome in cima alla lista è quello di Marcos Senesi, difensore in forza al Bournemouth ma con il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore rappresenta una grandissima occasione a parametro zero. Curiosamente, nel maggio 2022, il ragazzo aveva declinato la chiamata di Roberto Mancini per la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juve, bianconeri pronti a sferrare l’assalto! Il suo arrivo condizionerebbe anche il resto del mercato: ecco come

MERCATO JUVE, DATE A SPALLETTI UN REGISTA DA SCUDETTO

