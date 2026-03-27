La 25enne Noelia Castillo Ramos è deceduta a seguito di una procedura di eutanasia. Era rimasta paralizzata dopo aver tentato il suicidio in seguito a uno stupro subito. La sua morte è stata confermata poche ore dopo l’intervento. La ragazza aveva richiesto l’eutanasia, che è stata autorizzata dalle autorità competenti.

“Voglio morire bella, indosserò il mio vestito preferito e mi truccherò”, è stata una delle ultime volontà di Noelia Castillo Ramos, morta a 25 anni dopo aver scelto di ricorrere all’eutanasia per chiudere i conti con le sue sofferenze. La ragazza era rimasta paraplegica dopo aver tentato il suicidio a seguito di uno stupro. La giovane è spirata in una residenza per anziani di Sant Pere de Ribes (Barcellona), la Sant Camil, dopo aver ricevuto un’iniezione letale. La scelta di Noelia Castillo Ramos Una vita travagliata, dalla separazione dei genitori allo stupro Le polemiche di Simone Pillon e Mario Adinolfi La scelta di Noelia Castillo Ramos... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Noelia Castillo Ramos morta dopo eutanasia a 25 anni, era rimasta paraplegica tentando il suicidio dopo stupro

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La cittadina di 25 anni Noelia Castillo Ramos ha ricevuto la procedura medica di morte assistita all'interno di una clinica nella provincia di Barcellona. L'evento conclude ufficialmente un iter legale giunto fino alla Corte Costituzionale del Paese. La paziente, d - facebook.com facebook

UNA SCONFITTA PER L’UMANITÀ: ADDIO NOELIA Siamo profondamente scossi. Oggi il nostro cuore è colmo di dolore per Noelia Castillo Ramos, una giovane di soli 25 anni a cui lo Stato spagnolo ha concesso la morte invece della speranza. Noelia non er x.com