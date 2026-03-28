La polizia è entrata in un hotel nel centro città per un normale controllo di routine. Durante l’intervento, una donna ha urlato contro il regime, attirando l’attenzione dei presenti. La scena ha suscitato reazioni di preoccupazione tra alcuni cittadini, che hanno commentato l’evento come un possibile segnale di tensione politica. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa occasione.

Subito si grida al pericolo fascismo. Non è certo una novità, ma a farlo questa volta (chissà, avrà imparato il detto “repetita iuvant”) è l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, destinataria di un controllo preventivo da parte delle forze dell’ordine in vista dell’ocenanica piazza di oggi a Roma indetta dal gruppo “ No Kings Italia ”, organizzata per mandare a casa il governo Meloni. Un corteo ad altissimo rischio, non solo per la consueta violenza delle reti antagoniste, ma anche per la forte presenza anarchica che si prevede. Eppure, anche solo un controllo, per la paladina dei centri sociali e delle case occupate, è lesa maestà, repressione del dissenso: “Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo di Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La polizia irrompe nell’hotel della Salis. Lei grida al regime ma è un normale controllo

Articoli correlati

Roma, controllo preventivo della Polizia per Ilaria Salis: “L’Italia è ormai un regime”“Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua...

La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: “Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”Hanno bussato alla sua porta all’alba per un controllo preventivo in vista del corteo No Kings a Roma.

Tutto quello che riguarda La polizia irrompe nell'hotel della...

Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Controllo preventivo»Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ... msn.com

Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Controllo preventivo, segnalazione da altro Paese»Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua ... ilmattino.it