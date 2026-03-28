Una docente ha scritto una lettera in cui denuncia un atteggiamento dogmatico nel campo pedagogico, definendolo estremamente fanatico e incline a rinunciare alla propria identità. La narrazione si concentra su un episodio in cui la protagonista è stata minacciata di morte con un coltello, mettendo in luce come le posizioni rigide nel settore educativo possano portare a conseguenze drammatiche.

La lettera della professoressa accoltellata è un delirio narcisistico mascherato da bontà, anzi da buonismo: una sbobba estenuante che non ci si aspetta da una appena salvata, uscita a malapena dalla prognosi riservata, che trasuda didascalie di buoni sentimenti, buoni propositi, buon vivere in salsa woke: i ponti non i muri, poverino bisogna ascoltarlo, siamo tutti colpevoli e il rosario di fregnacce all'insegna del garantismo morale che partoriscono una società criminale. Quella professoressa è una irresponsabile fortunata, ma non memore della fortuna, le sue idee sono luoghi comuni, di quelli pericolosi perché estremi, tutti puntati sulla elusione delle responsabilità e quindi della realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lettera da una professoressa: l'incredibile dogmatismo pedagogico di una appena scampata a una coltellata mortale

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