Quella coltellata mortale per una rivalità calcistica Diciannovenne dal gup

Dopo la conclusione delle indagini, la pm Maria Esposito ha chiesto il rinvio a giudizio per Jacopo De Simone, 19 anni, coinvolto in un episodio di violenza legato a una rivalità calcistica. De Simone è fratello di Carmine, attualmente in carcere per l’omicidio di Luciano Muttoni a Valbrembo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti che hanno portato a un tragico episodio.

Dopo la chiusura delle indagini, la pm Maria Esposito (che ha ereditato il fascicolo dal collega Schininà) ha richiesto il rinvio a giudizio per Jacopo De Simone, 19 anni (fratello di Carmine, in carcere per l'omicidio di Luciano Muttoni a Valbrembo). È stata fissata la data dell'udienza preliminare in cui si discuterà, l'11 marzo, davanti al gip Bonifacio. Assistito dall'avvocato Bosisio, il diciannovenne (in carcere a Cremona) deve rispondere di omicidio aggravato dai futili motivi legati a rivalità calcistica tra tifoserie contrapposte. La vittima è Riccardo Claris, 26 anni, laureato in Economia con una specialistica in Lussemburgo.

