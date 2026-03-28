L’eterna domanda | il 30 marzo all’Auditorium Serricchio di Manfredonia

Lunedì 30 marzo alle ore 10.30, presso l’Auditorium Serricchio di Palazzo Celestini a Manfredonia, sarà proiettato il docufilm intitolato “L’Eterna Domanda”. Il film è stato realizzato dal giovane regista Domenico Rignanese e la proiezione si terrà nell’ambito di un evento pubblico presso l’auditorium.

Lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, all'auditorium Serricchio di Palazzo Celestini sarà proiettato “L’Eterna Domanda”, il docufilm del giovane regista Domenico Rignanese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione “Un Girasole per la Vita”, che su questi temi lavora con grande attenzione. Abbiamo voluto coinvolgere le scuole, perché credo che momenti come questo siano importanti: non solo guardare, ma fermarsi, ascoltare, confrontarsi. Dopo la proiezione, infatti, ci sarà un dibattito aperto, per dare spazio alle riflessioni dei ragazzi. La cultura serve anche a questo: creare occasioni che aiutano a capire di più, anche quando le domande non hanno risposte semplici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - L’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium Serricchio di Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia, l’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium Serricchio Monte Sant’Angelo: doppio appuntamento con il documentario “L’Eterna Domanda” del regista Domenico RignaneseMartedì 17 marzo l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ospiterà la prima proiezione del documentario L’Eterna Domanda, opera del regista... Altri aggiornamenti su Auditorium Serricchio di Temi più discussi: Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio scende in campo per i valori oltre il gioco; Manfredonia, l’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium Serricchio; Manfredonia l’eterna domanda | il 30 marzo all’Auditorium Serricchio; Un girasole per la vita | il Manfredonia Calcio c’è. Manfredonia, l’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium SerricchioManfredonia, l'eterna domanda: il 30 marzo all'Auditorium Serricchio Lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, all'auditorium Serricchio di Palazzo Celestini sarà ... ilsipontino.net DOMENICO RIGNANESE ‘L’Eterna Domanda’: il documentario di Domenico Rignanese sul senso della vitaLa seconda proiezione si è svolta martedì 17 marzo alle ore 19:30 presso l’Auditorium Peppino Principe di Monte Sant’Angelo ... statoquotidiano.it ’ : ’ Lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, all'auditorium Serricchio di Palazzo Celestini sarà proiettato “L’Eterna Domanda”, il docufilm del giovane regista Domenico Rignanese. Abbia - facebook.com facebook