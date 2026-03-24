Lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, all'auditorium Serricchio di Palazzo Celestini sarà proiettato “L’Eterna Domanda”, il docufilm del giovane regista Domenico Rignanese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione “Un Girasole per la Vita”, che su questi temi lavora con grande attenzione. Abbiamo voluto coinvolgere le scuole, perché credo che momenti come questo siano importanti: non solo guardare, ma fermarsi, ascoltare, confrontarsi. Dopo la proiezione, infatti, ci sarà un dibattito aperto, per dare spazio alle riflessioni dei ragazzi. La cultura serve anche a questo: creare occasioni che aiutano a capire di più, anche quando le domande non hanno risposte semplici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, l’eterna domanda: il 30 marzo all’Auditorium Serricchio

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