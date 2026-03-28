L’esercito di Israele è sull’orlo del collasso

Durante una riunione del gabinetto di sicurezza, il Capo di Stato Maggiore dell'IDF ha affermato che l’esercito israeliano si trova a un passo dal collasso a causa della mancanza di personale. La carenza di risorse umane è stata indicata come un problema urgente da affrontare per evitare conseguenze gravi per le forze armate.

L’esercito di Israele rischia il collasso se non si trova una soluzione alla carenza di personale. A dirlo è stato il Capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir durante una riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi a metà settimana. Fonti dell’Idf hanno riferito al Jerusalem Post che sussiste una forte preoccupazione a causa della grave carenza di personale nel contesto della guerra in corso. Mentre Zamir è tornato a criticare il governo che non ha approvato le leggi necessarie per attuare la circoscrizione degli haredi (ovvero gli ebrei ultraortodossi). Ma i partiti religiosi che reggono la maggioranza di Benjamin Netanyahu non ne vogliono sapere. 🔗 Leggi su Open.online

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