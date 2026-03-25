Cuba si trova in una situazione di crisi economica grave, alimentata da una serie di sanzioni statunitensi che colpiscono il sistema finanziario e commerciale dell’isola. Le restrizioni hanno portato a una diminuzione delle importazioni di beni di prima necessità e a difficoltà nel settore energetico. La popolazione affronta problemi quotidiani legati alla scarsità di risorse e alle interruzioni di servizi essenziali.

Cuba sta subendo gli effetti di una delle forme più gravi di violenza economica imposta dagli Stati Uniti, mirata apertamente al cambio di regime. Una crisi indotta con effetti devastanti: mancano elettricità, carburante, cibo e medicine, il sistema sanitario collassa, aumenta la mortalità infantile e migliaia sono costretti a migrare. Nell’ora più buia dell’isola, rimasta sola, vogliamo raccontare cosa sta succedendo davvero. Aiutaci a farlo sostenendo questo reportage. Da oltre sessant’anni l’isola subisce un blocco economico (el bloqueo) imposto dagli Stati Uniti. Dopo l’intervento militare statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro all’inizio di gennaio 2026, gli Stati Uniti hanno di fatto bloccato le forniture di petrolio venezuelano dirette a Cuba, una fonte storica di carburante per l’isola. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cuba sull’orlo del collasso: aiutaci a raccontarlo

Articoli correlati

Leggi anche: Cuba sull’orlo del collasso, la rivolta cresce tra fame e blackout

Leggi anche: Trump: “Valutiamo un’acquisizione amichevole di Cuba”. Il commissario Onu: “L’isola è sull’orlo del collasso”

Cuba 1962: I 13 giorni in cui il mondo rischiò di finire

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cuba sull

Temi più discussi: Cuba, il regime è sull’orlo del baratro. Ma una mossa sbagliata di Trump potrebbe salvarlo; In partenza la delegazione europea del convoglio umanitario per Cuba. A bordo anche quattro eurodeputati; Cuba sull’orlo del collasso, la rivolta cresce tra fame e blackout; Cuba, la flotilla italiana arriva a L'Avana: La solidarietà non si può bloccare.

Cuba, il regime è sull’orlo del baratro. Ma una mossa sbagliata di Trump potrebbe salvarloIl governo comunista di Cuba è in grave difficoltà, a causa dei continui fallimenti e del crescente malcontento popolare. Gli Stati Uniti possono contribuire a rovesciare il regime e a salvare il popo ... milanofinanza.it

Cuba, flotilla umanitaria arriva all’Avana con 30 tonnellate di aiuti essenzialiNonostante le difficoltà, numerosi Paesi – tra cui Messico, Cina, Brasile e Italia – insieme a ONG statunitensi, stanno inviando aiuti. Le forniture vengono generalmente distribuite gratuitamente ... tg.la7.it

La solidarietà operaia che attraversa l’oceano e approda a Cuba ha anche un volto piemontese, quello di Ugo Bolognesi, funzionario della Fiom Cgil di Torino. Bolognesi è arrivato sull’isola nell’ambito della missione internazionale “Let’s Cuba Breathe”, parte - facebook.com facebook

Cuba, collassa sistema elettrico nazionale: blackout totale sull'isola x.com