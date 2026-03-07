Razionale ma sull’orlo del collasso l’Iran visto da Israele

Non un'operazione per un regime change imposto dall'esterno, ma per «dare l'opportunità» ai cittadini iraniani «per avere un futuro migliore». Così Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, descrive in un briefing con i giornalisti la campagna militare lanciata una settimana fa da Israele e Stati Uniti che ha decapitato la leadership iraniana e danneggiato il programma nucleare di Teheran. Fonti della sicurezza spiegano che Israele «si aspetta ed è pronto» nuovi lanci di missili e droni da Iran e Libano, come risposta all'operazione che Washington ha ribattezzato "Furia epica" e che per Tel Aviv è "Leone ruggente". Ma anche verso i Paesi del Golfo già colpiti.