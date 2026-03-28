Due attiviste della Peta hanno scavalcato le transenne e tentato di bloccare l’auto del Papa durante il suo passaggio tra le strade di Monaco. Le due donne sono riuscite ad avvicinarsi alla jeep bianca, che si trovava in movimento, prima di essere fermate dalle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato nel corso di una visita ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla loro identità o sulle conseguenze.

Due attiviste della Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) hanno scavalcato le transenne e hanno cercato di bloccare la jeep bianca di Papa Leone XIV durante il suo tragitto tra le strade di Monaco. Le due donne - prontamente bloccate e arrestate - si sono buttate per terra e si sono inginocchiate davanti al veicolo. Avevano dei cartelli sui quali chiedevano al Pontefice di tagliare i legami della Chiesa cattolica con la corrida: "Papa Leone: Aiutaci a Porre Fine alla Corrida". "I tori vengono accoltellati, indeboliti dalla perdita di sangue e uccisi davanti alla folla, spesso durante festival legati alle tradizioni cattoliche", sottolinea l'organizzazione animalista in un post. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Leone XIV, due attiviste bloccano l'auto a Monaco: che fine fanno

Articoli correlati

Alberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV questo sabato, 28 marzo nel Principato di MonacoAlberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV...

Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicotteroPapa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico.