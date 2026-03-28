Dopo la partecipazione a Sanremo, il cantante italiano sta attualmente collaborando con il programma Canzonissima su Rai1 e continua a lavorare sulla sua musica. Recentemente ha dichiarato di sentirsi responsabile delle sue azioni e ha parlato dell'amicizia con un collega, sottolineando l'assenza di secondi fini. Inoltre, ha espresso una visione positiva dell’amore come occasione di crescita personale.

A Sanremo è arrivato ventottesimo: com'è andata? «È stata un’esperienza meravigliosa: ho messo il cuore e ho dato tutto quello che avevo. Sono felice di come l’ho affrontato perché, quando fai le cose con tutto quello che hai, non puoi che essere contento. Adesso c’è Canzonissima, che è più tranquilla a livello di stress e responsabilità, anche se studio parecchio perché preparo ogni settimana una canzone diversa: mi piace e mi diverte, mettermi alla prova». Si è messo alla prova anche in Vita Vera Paradiso, il suo nuovo album: come lo definirebbe? «Un album “paziente”, come il mio mood in questo momento della mia vita. Non è un disco nato per sgomitare o arrivare in alto a tutti i costi: è un album sincero, che parte da momenti di vita vera passati con i miei amici più veri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leo Gassmann: «Tutti possono sbagliare, ma io sento di non potermelo permettere. Con Aiello a Sanremo abbiamo voluto portare l'amicizia sincera tra due uomini, senza secondi fini. L'amore? Un'opportunità per essere migliori»

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