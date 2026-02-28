Sanremo 2026 Aiello chi è | la cover con Leo Gassmann

Aiello sarà tra i protagonisti della serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà venerdì 27 febbraio. Durante l’evento, interpreterà un brano accompagnato da Leo Gassmann. La sua partecipazione è annunciata attraverso un comunicato ufficiale, che indica il suo coinvolgimento in questa fase della manifestazione. La presenza di Aiello si aggiunge alle altre esibizioni previste per quella sera.

(Adnkronos) – Aiello sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà 'Era già tutto previsto' di Riccardo Cocciante, con Leo Gassmann, in gara al Festival con il brano 'Naturale'. Nato a Cosenza il 26 luglio 1985, Aiello cresce con la musica fin da piccolo: il padre lo introduce a artisti come Lucio Battisti, Mina, Carmen Consoli, Whitney Houston e Barry White. A dieci anni inizia a studiare pianoforte e violino, mentre a sedici anni comincia a scrivere le prime canzoni e a esibirsi dal vivo. Dopo il diploma scientifico, consegue una laurea triennale in scienze della comunicazione e una magistrale in Economia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Alessandro Gassmann rompe il silenzio sui social e lancia una frecciatina contro quello che definisce un «regolamento senza senso» del Festival di Sanremo. L’attore, padre di Leo Gassmann, uno dei concorrenti della sezione big, ha condiviso un post che n x.com

Apre Elettra Lamborghini con le Las Ketchup su “Aserejé” chiude Leo Gassmann con Aiello. Omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie. Tanti i personaggi attesi: da TonyPitony (con Ditonellapiaga) a Belen (con Samurai Jay) pa - facebook.com facebook