A Monza, un angolo di città torna a essere simbolo di felicità, ma solo per pochi. Il quartiere, considerato un vero e proprio gioiello locale, ha un costo mensile di 3.000 euro. Una cifra che mette fuori portata molti, anche se tutti sognano di poter vivere in quel pezzo di Monza. La zona è apprezzata in tutta Italia e oltre, ma non tutti possono permettersela.

Un servizio mandato in onda dalla trasmissione televisive "Le Iene" ha messo in evidenza un gioiello monzese che tutta l'Italia ci invidia Un gioiello tutto monzese che l’Italia intera (ma non solo) ci invidia. Un gioiello dove non tutti posso accedere. Un diritto “negato” a chi, colpito dalla malattia, dovrebbe avere la fortuna di essere seguito e accudito (e ancor prima amato) come chi accede quel “paese” molto speciale. Ma quel gioiello – che ieri sera è finito anche in tv – non è per tutti. Difficile, anche se si hanno le caratteristiche per accedere, sborsare circa 3mila euro al mese.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Gioiello

Monza ospita un quartiere che richiama lo stile di Singapore e Hong Kong, non per architettura o altezza degli edifici, ma per un’atmosfera e un’urbanizzazione che si distinguono nel contesto locale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Monza Gioiello

Argomenti discussi: Quell'angolo di Monza che è come Singapore e Hong Kong (ma non per i grattacieli); Quell'angolo di Monza dove si torna a essere felici, ma che non tutti si possono permettere: costa 3mila euro al mese; Serie B, Padova-Monza 1-2: Bianco indovina i cambi e i brianzoli sbancano l'Euganeo nel finale; Chiude l’Angolo del buongustaio dopo 65 anni.

Quell'angolo di Monza dove si torna ad essere felici, ma che non tutti si possono permettere: costa 3mila euro al meseUn servizio mandato in onda dalla trasmissione televisive Le Iene ha messo in evidenza un gioiello monzese che tutta l'Italia ci invidia ... monzatoday.it

Quell'angolo di Monza che è come Singapore e Hong Kong (ma non per i grattacieli)Può sembrare strano, eppure c'è qualcosa che accomuna il quartiere di Monza alle due metropoli. Lo ha scoperto il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza ... monzatoday.it

visitaranto. Martin Winch · Wicked Game. Un sabato pomeriggio a Taranto, in quell’angolo di mondo che più mi allieta. Se anche a te fa battere il cuore, salva questo momento. #mare #sport #beautiful - facebook.com facebook

"Quell’uomo io lo ritroverò in qualche angolo del mio inferno: ricomincerò e gridare di gioia sotto i suoi primi baci. Poi mi abbandonerà... L'eternità che mi riguarda si consumerà nell'attesa del suo ritorno" M.Yourcenar #LaSolitudineÈUnPostoAffollato #SalaLett x.com