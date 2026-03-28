Una donna e un uomo sono stati denunciati in libertà dopo essere stati scoperti mentre tentavano di truffare un passante fuori da un supermercato a Castelsangiovanni. I due avevano simulato di essere sordomuti per chiedere aiuto o denaro, ma sono stati sorpresi a parlare una volta arrivati in caserma.

Sono stati denunciati in stato di libertà una donna e un uomo, complici di un tentato raggiro al di fuori di un supermercato a Castelsangiovanni. Nella mattinata di oggi, infatti, sono stati alcuni avventori del supermercato a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine perché la coppia di sinti, proveniente dal Piemonte, faceva l’elemosina ma, per far leva sulla bontà d’animo della gente, fingevano entrambi di essere sordomuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Borgonovo che poi hanno richiesto in appoggio anche i colleghi del nucleo Radiomobile di Piacenza. L’uomo e la donna dopo essere stati portati in caserma ed identificati, hanno iniziato a parlare si sono così smascherati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - L'elemosina è un inganno: fingono di essere sordomuti, ma in caserma iniziano a parlare

Articoli correlati

Si fingono operatori del Comune, ma è un inganno: come funziona la truffa della pattumieraSi presentano nelle abitazioni dei cittadini spacciandosi per incaricati del comune.

Sei convinto di essere un cliente, ma sei un profilo: l’inganno del delivery dietro la tua pizza a domicilioQuando ordini con la app una pizza, un sushi o una confezione di pannolini, non solo paghi per il prodotto e il servizio che ti offre la società di...