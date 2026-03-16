Quando ordini cibo o altri prodotti tramite un’app di consegna, non solo paghi per quello che ricevi, ma fornisci anche dati personali che vengono utilizzati dalla società di consegne per aumentare i propri profitti. La tua identità, le preferenze e le abitudini di acquisto vengono raccolte e gestite, spesso senza che te ne accorga, trasformando ogni ordine in un elemento di valore per il servizio.

Quando ordini con la app una pizza, un sushi o una confezione di pannolini, non solo paghi per il prodotto e il servizio che ti offre la società di consegne a domicilio, ma le stai anche cedendo qualcosa di immateriale e molto importante per rimpolpare i suoi utili: le informazioni su di te. Già, perché i grandi operatori del delivery non guadagnano più solo trattenendo una commissione sul ristorante o facendoti contribuire alle spese di consegna, ma trasformando le tue abitudini di consumo in un prodotto da rivendere a marchi, inserzionisti e catene della grande distribuzione. I giganti del mercato: Uber Eats, DoorDash e Delivery Hero. I protagonisti di questo business sono un pugno di colossi, alcuni completamente sconosciuti in Italia, che si spartiscono il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sei convinto di essere un cliente, ma sei un profilo: l’inganno del delivery dietro la tua pizza a domicilio

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