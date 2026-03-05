Si fingono operatori del Comune ma è un inganno | come funziona la truffa della pattumiera

Una truffa sta circolando nelle zone cittadine, con individui che si spacciano per operatori del Comune. Questi falsi incaricati si presentano nelle case dei residenti, chiedendo di controllare i bidoni della raccolta differenziata o le bollette. La loro presenza è falsa e il comportamento ingannevole, ma il loro obiettivo è ottenere informazioni o denaro.

Si presentano nelle abitazioni dei cittadini spacciandosi per incaricati del comune. Chiedendo di controllare i bidoni della raccolta differenziata o le bollette. Si tratta in verità di un nuovo tentativo di truffa che in questo periodo si sta sviluppando a Ornago, così come in altri comuni brianzoli come Vimercate. A fronte delle numerose segnalazioni sopraggiunte, l'amministrazione di Ornago ha chiarito sulla sua pagina Facebook come "il comune e Cem Ambiente non effettuano controlli all'interno delle abitazioni dei cittadini.