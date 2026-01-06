Zbigniew Boniek commenta la lotta scudetto, evidenziando l’Inter come favorita, ma sottolineando l’importanza del Milan con Allegri alla guida. Secondo l’ex calciatore, l’allenatore ha completamente trasformato la squadra, rendendo il duello più equilibrato. Le sue considerazioni offrono uno sguardo approfondito sulla corsa al titolo, analizzando le potenzialità e le differenze tra le contendenti.

Zbigniew Boniek, ospite del programma 'Radio Anch'io Sport' ha voluto dire la sua sulla lotta Scudetto, indicando le contendenti finali. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Scudetto, ecco Boniek: “Inter favorita, ma il Milan ha Allegri. Ha cambiato totalmente questa squadra”

Leggi anche: Lino Banfi sulla lotta scudetto in Serie A: «L’Inter mi ha sempre preoccupato, ma vedo quell’altra squadra favorita»

Leggi anche: Flachi: «Per lo scudetto ecco la mia favorita. Questa squadra mi ha sorpreso. Juve? Mi sembra più indietro. Su Fiorentina e Samp…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corsa a tre per lo scudetto, è fuga per Inter, Milan e Napoli; Boniek: Scudetto? L'Inter è la favorita. La Juve? Con il Lecce è stata sfortunata; La soluzione di Boniek: Roma? Serve aiutare Dybala e Soulé. Vi spiego come; Favorita per lo Scudetto? Giaccherini non ha dubbi | Il Milan per Allegri l’allenatore più vincente.

Boniek: "Scudetto? L'Inter è la favorita. La Juve? Con il Lecce è stata sfortunata" - Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Zibì Boniek, ex giocatore polacco di Juventus e Roma, si sofferma sulla lotta scudetto: "Per me l'Inter è favorita. tuttojuve.com