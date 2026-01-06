Lotta Scudetto ecco Boniek | Inter favorita ma il Milan ha Allegri Ha cambiato totalmente questa squadra
Zbigniew Boniek commenta la lotta scudetto, evidenziando l’Inter come favorita, ma sottolineando l’importanza del Milan con Allegri alla guida. Secondo l’ex calciatore, l’allenatore ha completamente trasformato la squadra, rendendo il duello più equilibrato. Le sue considerazioni offrono uno sguardo approfondito sulla corsa al titolo, analizzando le potenzialità e le differenze tra le contendenti.
Zbigniew Boniek, ospite del programma 'Radio Anch'io Sport' ha voluto dire la sua sulla lotta Scudetto, indicando le contendenti finali. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Lino Banfi sulla lotta scudetto in Serie A: «L’Inter mi ha sempre preoccupato, ma vedo quell’altra squadra favorita»
Leggi anche: Flachi: «Per lo scudetto ecco la mia favorita. Questa squadra mi ha sorpreso. Juve? Mi sembra più indietro. Su Fiorentina e Samp…»
Corsa a tre per lo scudetto, è fuga per Inter, Milan e Napoli; Boniek: Scudetto? L'Inter è la favorita. La Juve? Con il Lecce è stata sfortunata; La soluzione di Boniek: Roma? Serve aiutare Dybala e Soulé. Vi spiego come; Favorita per lo Scudetto? Giaccherini non ha dubbi | Il Milan per Allegri l’allenatore più vincente.
Boniek: "Scudetto? L'Inter è la favorita. La Juve? Con il Lecce è stata sfortunata" - Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Zibì Boniek, ex giocatore polacco di Juventus e Roma, si sofferma sulla lotta scudetto: "Per me l'Inter è favorita. tuttojuve.com
Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan di Allegri" - Intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Zbigniew Boniek ha parlato così della corsa scudetto: "Per me l'Inter è favorita. milannews.it
Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan. E c'è anche la Juventus" - Nel corso della sua intervista a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Zbigniew Boniek ha parlato anche della rinascita, in casa Inter, del connazionale. tuttomercatoweb.com
La Lotta scudetto è viva Si accende la corsa! - facebook.com facebook
La Lotta #scudetto è viva Si accende la corsa! x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.