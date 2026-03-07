Legale della famiglia Caliendo | Sulle responsabilità di Bolzano l’autopsia farà chiarezza

Il legale della famiglia Caliendo ha dichiarato che l’autopsia a Bolzano chiarirà le responsabilità legate al caso. Si ipotizza che un errore nel dosaggio di un farmaco somministrato durante un intervento abbia potuto causare danni al cuore di Domenico Caliendo. Dopo la morte, il cuore è stato espiantato e congelato con il ghiaccio secco senza ulteriori verifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il dosaggio sbagliato di un farmaco somministrato da un'anestesista dell' ospedale di Bolzano potrebbe aver danneggiato il cuore di Domenico Caliendo prima che questo venisse espiantato e congelato erroneamente col ghiaccio secco. E' quanto emerge dalla relazione degli ispettori del Ministero della Salute e del Cnt dopo i sopralluoghi al Monaldi di Napoli e all'ospedale di Bolzano e di cui riferisce oggi 'La Repubblica'. "Questo verrà accertato dall'autopsia con l'esame sui tessuti – spiega l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, interpellato dall'ANSA – comunque ciò non muta il quadro delle responsabilità dell'equipe del Monaldi".