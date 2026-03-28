Durante le festività pasquali, le specialità alternative alla tradizionale colomba, comprese varianti salate, stanno guadagnando spazio sul mercato. Un confronto tra i grandi lievitati festivi evidenzia come il panettone superi la colomba sia nel numero di assaggi che nelle vendite complessive. I dati raccolti mostrano chiaramente questa tendenza, con il panettone che si conferma il prodotto più richiesto durante il periodo.

Come ben illustrato in questo articolo, il confronto tra grandi lievitati festivi, panettone vs colomba, cede la vittoria al primo in termini di numero di assaggi e volumi di vendita. Tra i diversi fattori che portano a questo risultato, di certo non è la ricetta in sé ad avere una qualche responsabilità: a chi piace l’uno, non può non piacere l’altro, diversi nella forma e nel profumo ma molto simili nella resa. Esistono però anche altri prodotti che la tradizione gastronomica lega a questo periodo: primo fra tutti la pastiera napoletana. E in più gli artigiani lievitisti e pasticcieri amano dedicarsi alla creazione di altri lievitati innovativi, oppure ispirarsi al recupero di ricette ancora più antiche, o ancora spingersi in un mondo a loro parallelo, quello del salato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le specialità pasquali alternative alla colomba, anche salate

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