A Caserta si svolgono i Mercatini di Primavera, un evento che propone vendita di uova, specialità pasquali e vari stand. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, offrendo l’opportunità di acquistare prodotti tipici e decorazioni legate alla festività. La manifestazione si tiene in un’area pubblica e rimane accessibile senza costi di partecipazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 28 marzo al 6 aprile 2026, in occasione del weekend delle Palme e delle festività pasquali, si svolgeranno i Mercatini di Primavera di Gusto Italia. Questo evento culinario e culturale si terrà tra piazza Gramsci e viale Douhet, a pochi passi dalla celebre Reggia di Caserta, uno dei Patrimoni UNESCO più apprezzati del Sud Italia. Il Mercatino di Primavera rappresenta un vero e proprio villaggio di prelibatezze, dove i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera vibrante e festosa. Qui si troveranno le migliori specialità che il nostro Bel Paese ha da offrire: dalle dolcezze pasquali alle tipicità regionali, passando per una serie di eventi collaterali che includono spettacoli, musica e artisti di strada. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mercatini di Primavera: uova, specialità pasquali e stand, ingresso gratuito per tutti!

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