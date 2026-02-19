Giulia Mudara partecipa oggi al suo primo sci alpinismo ai Giochi Milano-Cortina 2026, una novità per la competizione. La giovane atleta italiana si prepara a scendere in pista, affrontando un percorso impegnativo e ricco di salite. La sua presenza segna l’ingresso ufficiale di questa disciplina nel programma olimpico. Intanto, altri atleti italiani continuano a gareggiare in diverse discipline, puntando a portare a casa le prime medaglie per il paese. Il giorno si apre con tante sfide e speranze di successo.

A nche oggi tante gare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con un programma ricco di atleti italiani a caccia di una medaglia. La mattina, i ragazzi del curling si giocheranno la semifinale contro la Svizzera e, sempre in mattinata, debutta la specialità olimpica dello Sci alpinismo con l’azzurra Giulia Murada pronta a farsi valere. Dagli spalti con amore: Tim Dieck e il tifo più romantico di Milano Cortina per la pattinatrice Sara Conti X Leggi anche › I costumi delle pattinatrici e dei pattinatori di figura fanno sognare. Chi li disegna? Nel corso della giornata, occhi puntati anche su Daniele di Stefano in gara nel 1500m di pattinaggio di velocità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra le gare previste oggi in programma anche il debutto della specialità di sci alpinismo con l'azzurra Giulia Mudara

Sci alpinismo, combinata, 1500 pista lunga, le prime medaglie dell'hockey: il programma di oggiOggi, le prime medaglie sono state assegnate in diverse discipline, tra cui lo sci alpinismo, che ha visto l'assegnazione di una medaglia sulla lunga pista di 1500 metri.

Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurriOggi a Milano Cortina si svolgono diverse competizioni, tra cui il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi invernali.

Marco Odermatt riparte vincendo a Soelden | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.